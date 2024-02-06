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Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), рассказали во вторник, 6 февраля, в суде.

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Своих не бросаем!!!
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