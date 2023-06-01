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Царьград: В Киеве и Львове взорваны секретные бункеры с офицерами НАТО

Царьград: В Киеве и Львове взорваны секретные бункеры с офицерами НАТО

Фото: Flickr / NATO Василий Епищенко По информации, появившейся в СМИ, несколько дней назад в Киеве был уничтожен секретный бункер с офицерами и военными советниками НАТО, а также «теневой штаб» альянса во Львове в марте.

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