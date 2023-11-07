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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Жиды-самые мерзкие фашистыВ Крыму заукраинс...
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    А хохляцкому деду не штраф надо давать , а переселить в дальние районы РФ.В Крыму заукраинс...

Ситуация действительно тупиковая

А  вот  мы  отвлеклись  на  праздники  и  на   Ад  и  Израиль,   и  чуть  не     забыли,       что     4      ноября        был    не только        праздничный ,  но  ещё  и    пять   месяцев  со  дня  начала   потужного    укропского   контрнаступу.

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