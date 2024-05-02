Песков: на переговорах лидеров РФ и КНР будут затронуты вопросы безопасности

Как рассказал журналистам в четверг, 2 мая, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе переговоров президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина будут так или иначе подниматься вопросы международной и региональной безопасности.
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