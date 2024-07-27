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Региональная Юридическая Служба

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Как США поймали одного из крупнейших наркобаронов Мексики

Как США поймали одного из крупнейших наркобаронов Мексики

Фото: nytimes.com Невероятный арест Исмаэля Самбады Гарсии, который на протяжении десятилетий скрывался от властей, в небольшом аэропорту за пределами Эль-Пасо, по-видимому, является историей уловок и предательства.

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