Уполномоченный Путина вступился за главного инфоцыгана РоссииУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в поддержку блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
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