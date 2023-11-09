Уполномоченный Путина вступился за главного инфоцыгана РоссииУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в поддержку блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.