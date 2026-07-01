Это один из немногих катафалков, которые могут довезти гроб на кладбище в эффектном дрифте

Всем нам в конце концов предстоит отправиться в последний путь. Но что, если Cadillac или Lincoln не совсем ваш стиль? По практическим причинам выбор катафалка не всегда может отражать автомобильные предпочтения человека при жизни.
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