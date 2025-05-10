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Трамп не может спать по ночам — он растерян

Трамп растерян из-за неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, и это не дает ему спать по ночам Об этом он рассказал своим спонсорам в гольф-клубе во Флориде на прошлой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного участника встречи.

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