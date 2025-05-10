Трамп не может спать по ночам — он растерян

Трамп растерян из-за неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, и это не дает ему спать по ночам Об этом он рассказал своим спонсорам в гольф-клубе во Флориде на прошлой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного участника встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии