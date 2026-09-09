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Татар-информ

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Передачу полномочий по градостроительству предложили отсрочить для Казани

Передачу полномочий по градостроительству предложили отсрочить для Казани

Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и госвласти Татарстана для Казани предложено перенести до 1 января 2028 года.

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