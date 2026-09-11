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Регионы России

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EBU отклонил заявку госкомпании Казахстана на Евровидение

EBU отклонил заявку госкомпании Казахстана на Евровидение

Европейский вещательный союз (EBU) отклонил заявку государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие в песенном конкурсе «Евровидение».

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