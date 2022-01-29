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Жириновский: при нападении Украины на ДНР и ЛНР Россия уничтожит украинскую армию за 30 минут

Жириновский: при нападении Украины на ДНР и ЛНР Россия уничтожит украинскую армию за 30 минут

Российский политик, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что в случае нападения украинских военных на Донецкую и Луганскую самопровозглашенные народные республики Россия может уничтожить армию Украины за 30 минут.

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