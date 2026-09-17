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«Впиться ногтями в ляжки»: падчерица Урганта раскрыла правду о травле в Академии Вагановой

«Впиться ногтями в ляжки»: падчерица Урганта раскрыла правду о травле в Академии Вагановой

Падчерица Урганта рассказала о травле в Академии Вагановой 26-летняя Эрика Кикнадзе, падчерица телеведущего Ивана Урганта, стала героиней осеннего выпуска журнала «Москвичка».

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