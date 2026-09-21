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Пронедра

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Почему чиновнице пришлось извиняться перед якутами и бурятами

Почему чиновнице пришлось извиняться перед якутами и бурятами

История, которая началась с обычного разговора за границей, за считанные часы превратилась в громкий общественный скандал.

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