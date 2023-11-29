Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин снял санкционные «оковы» с Ирана – поставки российских «злых птичек» стартуют.

Путин снял санкционные «оковы» с Ирана – поставки российских «злых птичек» стартуют.

Мы с самого начала говорили: оружие победителей всегда будет продаваться, это даже не вопрос! И вот пришла новость, которая свидетельствует о глобальном крахе стратегии Байдена.

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Комментарии
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Александр Зиборов
А разве С-400 ещё не поставлены Ирану? Лет пятнадцать назад был такой контракт, но Израиль настоял на разрыве, что Медведев (он был тогда президентом) послушно исполнил. Нужно было давно дать С-400 Ирану, ведь даже Турции продали, а уж Ирану следовало дать в первую очередь!
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17 час.
Людмила Фирстова
Александр Зиборов, тогда Россия не могла что-то из вооружения  продать Ирану, он был под санкциями и мы  были не настолько сильны, как сейчас, я женщина, а это знаю, Вам стыдно этого не знать!
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15 час.
Людмила Фирстова
Анатолий Ишимбаев, а вы ему наливали или вместе пили?Удалите оскорбительный комментарий с сайта, вы написали на уголовную статью!
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15 час.

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