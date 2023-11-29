Путин снял санкционные «оковы» с Ирана – поставки российских «злых птичек» стартуют.

Александр Зиборов А разве С-400 ещё не поставлены Ирану? Лет пятнадцать назад был такой контракт, но Израиль настоял на разрыве, что Медведев (он был тогда президентом) послушно исполнил. Нужно было давно дать С-400 Ирану, ведь даже Турции продали, а уж Ирану следовало дать в первую очередь!

Людмила Фирстова Александр Зиборов, тогда Россия не могла что-то из вооружения продать Ирану, он был под санкциями и мы были не настолько сильны, как сейчас, я женщина, а это знаю, Вам стыдно этого не знать!