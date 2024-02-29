Разбор выступления Владимира Путина перед Федеральным Собранием: Основные моменты и полномасштабное видео Татьяна СергееваПослание президента Владимира Путина-2024 оказалось не только исторически продолжительным, но и явилось настоящим манифестом, наполненным амбициозными задачами.
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