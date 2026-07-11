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Журнал «Профиль»

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Маркетплейсы с 1 октября обяжут проверять продавцов и владельцев ПВЗ

Для российских юридических лиц будут проверяться наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП, а для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – ФИО, ИНН, ОГРНИП или сведения о применении режима налога на профессиональный доход.

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