Маркетплейсы с 1 октября обяжут проверять продавцов и владельцев ПВЗ

Для российских юридических лиц будут проверяться наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП, а для индивидуальных предпринимателей и самозанятых – ФИО, ИНН, ОГРНИП или сведения о применении режима налога на профессиональный доход.
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