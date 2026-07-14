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FiNE NEWS

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Honor Robot Phone получит 6,3-дюймовый экран и тройную камеру с разрешением до 200 Мп

Honor анонсировала новые технические характеристики смартфона Robot Phone, который получит плоский дисплей с диагональю около 6,3–6,4 дюйма и камеру с тремя модулями высокого разрешения: два из них — 200 Мп, один — 50 Мп.

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