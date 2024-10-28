В США заявили об искоренении птичьего гриппа на фоне роста числа заражений

Тридцать человек заразились птичьим гриппом в результате контакта с инфицированными животными в этом году, и ожидается еще больше случаев, уверены специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний, при этом на том же брифинге министерство сельского хозяйства США заявило, что уверено в искоренении вирусного заболевания в молочных стадах, несмотря на постоянно растущее число вспышек в Калифорнии, 26 октября сообщает новостной портал Agriculture.