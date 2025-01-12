- Планы на воскресенье? Сегодня, весь день, буду делать "ВЕЛИКОЕ НЕФИГА". А к вечеру. ещё и устану! Делитесь своими планами.
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- Планы на воскресенье? Сегодня, весь день, буду делать "ВЕЛИКОЕ НЕФИГА". А к вечеру. ещё и устану! Делитесь своими планами.