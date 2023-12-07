Рынок РФ начал четверг с продаж, в аутсайдерах застройщики

Российский рынок открыл торги в четверг, 7 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,38% до 3067,83 пункта, индекс РТС просел на 0,37% до 1041,39 пункта.