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Маск заявил о желании остаться советником и другом Трампа

Маск заявил о желании остаться советником и другом Трампа

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского главы Дональда Трампа.

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