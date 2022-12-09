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«Баффало» стал 1-й командой со 100 шайбами в этом сезоне НХЛ, «Даллас» – 2-й

«Баффало» – 1-я команда со 100 шайбами в этом сезоне НХЛ, «Даллас» – 2-й. «Сэйбрс» и «Старс» лидируют по числу шайб в регулярном чемпионате НХЛ (без учета решающих послематчевых буллитов).

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