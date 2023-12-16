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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с консервированным тунцом и фарфалле

Салат с консервированным тунцом и фарфалле

По мотивам средиземноморской кухни. Фарфалле - паста твёрдых сортов, в народе - бантики или бабочки. Готовим низкокалорийный и очень привлекательный салат на новогодний стол для тех, кто придерживается определённой диеты: кто-то следит за весом, а кто-то ест лёгкую пищу без лишних жиров.

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Комментарии
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ЕГ
Елена Гордеева
Рецепт салата где?!
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1 д.

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