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Царьград

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Кая Каллас: НАТО выдержит правление Трампа и торговую напряженность с США

Кая Каллас: НАТО выдержит правление Трампа и торговую напряженность с США

Кая Каллас, представитель ЕС по иностранным делам, уверена, что НАТО останется устойчивым в течение срока президентства Дональда Трампа.

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