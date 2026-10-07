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Аргументы недели

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Предательство под маской добродетели: к чему приводит идеологическая защита мигрантов-преступников

Предательство под маской добродетели: к чему приводит идеологическая защита мигрантов-преступников

Очередное заявление из стен немецкого Бундестага достигло такого уровня когнитивного диссонанса, что его впору изучать в учебниках по политической сатире.

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