Европейские индексы просели из-за итогов выборов в Европарламент

Европейские фондовые рынки завершили день снижением на фоне неопределенности, вызванной результатами выборов в Европарламент и неожиданным призывом президента Франции Эммануэля Макрона к досрочным парламентским выборам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии