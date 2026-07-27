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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фу! Говно! Выйди отсюда!» Реакция игроков «БроукБойз» на назначение экс-хавбека «Кубани» Кента и. о. главного тренера

Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Лобкарев назначен исполняющим обязанности главного тренера «БроукБойз».

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