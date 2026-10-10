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Вратарь Шестёркин получил травму в матче НХЛ против «Вашингтона» Овечкина

Вратарь Шестёркин получил травму в матче НХЛ против «Вашингтона» Овечкина

Голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», в котором капитан Александр Овечкин.

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