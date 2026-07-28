Кондратьев: Ударившую по Одессе ракету «Бандероль» крайне сложно перехватить

Новейшая крылатая ракета «Бандероль», которой Вооруженные силы России ударили по Одессе, обладает низкой радиолокационной заметностью и может лететь на предельно малых высотах, что создает серьезные препятствия для ее перехвата.
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