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ФедералПресс

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Киеву придется оголить фронт: как удары по Западной Украине повлияют на ход СВО

Киеву придется оголить фронт: как удары по Западной Украине повлияют на ход СВО

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Западная Украина стала ключевым логистическим хабом для переброски натовского оружия, и систематические удары по ее складам, энергосистеме и транспортной инфраструктуре способны кардинально изменить ход спецоперации.

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