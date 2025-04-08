Российские военнослужащие рассказали о тренировках по борьбе с FPV-дронами

Российские военнослужащие 428-го мотострелкового полка (МСП) группировки войск «Центр» рассказали о проведении тренировок по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и нюансах во время подготовки к боевой работе.
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