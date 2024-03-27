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Рогов: Новый глава СНБО Украины учился в Академии ФСБ в Москве

Рогов: Новый глава СНБО Украины учился в Академии ФСБ в Москве

В биографии нового руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко присутствует «любопытная деталь», связанная со спецслужбами РФ.

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Комментарии
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Зоя Копань
Уволил то уволил, но послали послом в Голландию, Залужного в Мало Британию, а как же их теперь достать, сколько они наворотили дел, это что на хорошо оплачивамую пенсию! А как расчёт с ними сделать по русски?
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17 час.
Надежда Донцова
Предатели к сожалению везде есть. За Литвиненко тоже придем.
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17 час.

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