Максим Фадеев определился, как поступить с Глюк’oZой за её участие в "голой" вечеринке

Саматов Бахром

[24.12, 20:31] Наташа Шурыгина: Не позорьте Россию, Иуды! Не трясите своей наготой! Вы не дети страны. Вы приблуды. Посъезжались в Москву на постой. Вас народ возвеличил! Кумиры! Вам напомнить кем были? Скоты! Благодарностью им отплатили: Пляски бесов на фоне войны! Вновь страна на коленях пред Богом. День и ночь молит за сыновей! А в столице у власти под боком. В длинном платье куражится гей. Лесбиянка, в гашишном экстазе, Звёздный мальчик нагой, но в носке. Он конечности спутал местами - Не на той оказался ноге. А "любительница малолеток" В позе, как бы скромнее назвать? Проползла, оголивши при этом, Целлюлитный откормленный зад. Оголённый король поп эстрады! Где он взял кружевное бельё? За такое ж "соседи" на трассы Побежали в ЕС. Шакальё! Сколько мерзости вышло наружу! Наконец-то открыли лицо! Как же дёшево продали душу. Горстка жалких тупых подлецов. Вы устроили в сердце России, Изощренно: Гоморра - Содом. Все равно, что плясать на могиле, У того, кто погиб за ваш дом. Вас не трогает горе народа? Отделяет от смертных межа? Мы Россия, семья! Вы безродны! Здесь живёте. А где же душа? Кто вам, мрази, дал право такое: Не любить, унижать россиян? Вам в аду не дождаться покоя! Ждёт огромный вместительный чан! [24.12, 20:33] Наташа Шурыгина: Уважаемые россияне! Предлагаем 31декабря и 1 января не включать 1 канал,где на Голубом огоньке будут выступать " артисты" ,которые используют свой народ ,только для сбора денег и устраивают вечеринки,позорящие Россию.Пожалуйста смотрите на Новый год канал Звезда,где будут настоящие герои нашей страны и действительно народные артисты.Обьявляем флешмоб,кто согласен отправите свои знакомым,друзьям,родным🎄☃