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Добрый Мир

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Новый курс: Путин оказался перед сложным выбором. Элиты ждут решения президента

Новый курс: Путин оказался перед сложным выбором. Элиты ждут решения президента

3,9K прочитали Еще в 2022 году президент РФ Владимир Путин взял курс на полную чистку элит и освобождение России от влияния Запада.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Пора нам подобную тактику в отношении пендосов и евро сортира проводить.
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19 час.

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