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«Цифровой рабочий» повысит безопасность уральских металлургов

«Цифровой рабочий» повысит безопасность уральских металлургов

ММК с помощью искусственного интеллекта повышает безопасность на производстве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в доменном цехе ММК внедрена система безопасности сотрудников на базе искусственного интеллекта (ИИ).

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