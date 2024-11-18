«Цифровой рабочий» повысит безопасность уральских металлургов

ММК с помощью искусственного интеллекта повышает безопасность на производстве. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в доменном цехе ММК внедрена система безопасности сотрудников на базе искусственного интеллекта (ИИ).