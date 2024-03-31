Разбираемся, как не стать жертвой непрофессионализма и сохранить здоровье зубов.

Начало 90-х годов – один из сложнейших этапов в истории развития отечественной стоматологии. На фоне политических и экономических событий в стране большинство стоматологов столкнулись с трудностями, выдержать которые смог не каждый.
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