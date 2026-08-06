Не только «25% территории»: в чем истинный смысл битвы за Донбасс Киевский режим в очередной раз взывает к собственным «партнерам», а равно и к Москве, умоляя дать ему «хоть какое-т.
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Не только «25% территории»: в чем истинный смысл битвы за Донбасс Киевский режим в очередной раз взывает к собственным «партнерам», а равно и к Москве, умоляя дать ему «хоть какое-т.
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