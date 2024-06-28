Бобровский о благотворительном матче в Москве: «Одни из лучших хоккеистов России примут участие. Будет круто»

Игра, в которой сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля. «Хочу пригласить всех любителей хоккея на благотворительный матч, который состоится 20 июля на «ЦСКА-Арене», где поучаствуют одни из лучших хоккеистов современности нашей с вами страны.