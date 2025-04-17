БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как и зачем Белоруссия и Пакистан решили дружить семейными домами

Как и зачем Белоруссия и Пакистан решили дружить семейными домами

На днях СМИ облетела новость, что «Белоруссия готова принять на работу 120-150 тыс. пакистанских специалистов».

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