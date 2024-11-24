Король знает толк в финансах: таро-прогноз с 25 ноября по 1 декабря

Предстоящая трудовая неделя принесет удачу в сфере материальных ценностей. Таро freepik.comДаже те, кто утверждает, что не верит всем антинаучным эзотерическим предсказаниям, периодически читают советы тарологов, астрологов и прочих экспертов в мире непознанного.
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