Король знает толк в финансах: таро-прогноз с 25 ноября по 1 декабря

Предстоящая трудовая неделя принесет удачу в сфере материальных ценностей. Таро freepik.comДаже те, кто утверждает, что не верит всем антинаучным эзотерическим предсказаниям, периодически читают советы тарологов, астрологов и прочих экспертов в мире непознанного.