Базовые тральщики обезвредили подводные мины в ходе учений "Океан-2024"

Базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии