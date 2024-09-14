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Базовые тральщики обезвредили подводные мины в ходе учений "Океан-2024"

Базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024".

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