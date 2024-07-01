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Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии

Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в понедельник, 1 июля, сообщил, что российский пилот самолета Ан-30 предотвратил столкновение с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над сирийской провинцией Хомс.

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