Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в небе Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в понедельник, 1 июля, сообщил, что российский пилот самолета Ан-30 предотвратил столкновение с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над сирийской провинцией Хомс.