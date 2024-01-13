Любит или нет

– Вот в чем вопрос ….Проблема самовыгула собак особенно обостряется в зимний период … потому что владельцы многих питомцев считают, что отпуская на самовыгул свою собаку, они таким образом проявляют какую то заботу к своему животному – мол, холодно, может замерзнуть, а так лапки разомнет, побегает, согреется ….