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Несекретные материалы

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Штурмовики A-10 ВВС США накрыли проиранские отряды, выдвинувшиеся из Ирака на помощь сирийской армии

Штурмовики A-10 ВВС США накрыли проиранские отряды, выдвинувшиеся из Ирака на помощь сирийской армии

Армия США атаковала шиитские формирования, выдвинувшиеся из Ирака на помощь регулярной сирийской армии.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Весь ответ кто все это затеял.....😡😡😡😡базу матрасников накрыть Орешком,а сверху добавить еще чего-нибудь! Дайте же огня этим мудилам,чтоб навечно их похоронить!!!!
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