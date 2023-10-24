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«Вашингтон и Москва в шаге от конфликта»: аналитики США комментируют отмену ратификации РФ договора по ядерным испытаниям

«Вашингтон и Москва в шаге от конфликта»: аналитики США комментируют отмену ратификации РФ договора по ядерным испытаниям

Ситуация с договоренностями по ядерной безопасности между США и Россией стремительно ухудшается. На сайте Института ответственного государственного управления Куинси размещена статья одного из американских аналитиков о повышении риска ядерной конфронтации.

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