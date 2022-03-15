Культурология.рф

34 подписчика

История и археология: Как СССР жил под западными санкциями с самого начала своего существования

История и археология: Как СССР жил под западными санкциями с самого начала своего существования

Давление на экономику России введением всевозможных санкций использовалось Западом на протяжении всей истории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх