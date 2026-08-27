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В Киеве заговорили о сдаче столицы: Зеленского обвиняют в подготовке «последнего шага» по уничтожению страны

В Киеве заговорили о сдаче столицы: Зеленского обвиняют в подготовке «последнего шага» по уничтожению страны

КИЕВ, 27 августа, ФедералПресс. В Киеве все громче звучат обсуждения возможной сдачи города российским войскам – эти разговоры ведутся в закрытых чатах и частных переписках, хотя публично их стараются избегать из-за страха перед властями.

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