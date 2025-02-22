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5koleso.ru

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Восемь минут на заправку: в Британии будут выпускать водородные автобусы

Модернизированный Streetdeck Hydroliner Gen 2.0 будет выпускаться на заводе в Баллимене. Новое транспортное средство более экономично, имеет больший запас хода, стоит меньше и может перевозить больше пассажиров, чем его предшественник, который в ….

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