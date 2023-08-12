Турция совершит двухэтапную миссию на Луну — министр

Двухэтапную миссию на Луну с использованием космических кораблей, построенных и разработанных внутри страны, намерена совершить Турция, заявил турецкий министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, пишет 12 августа Hürriyet Daily News.
Двухэтапную миссию на Луну с использованием космических кораблей, построенных и разработанных внутри страны, намерена совершить Турция, заявил турецкий министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, пишет 12 августа Hürriyet Daily News.
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