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RT Russia

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Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских беспилотника

Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских беспилотника

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Чёрного и Азовского морей 494 украинских БПЛА.

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